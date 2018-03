'Não sou covarde, vou até o fim', diz Sandro Mabel O deputado Sandro Mabel (PR-GO) registrou no final desta manhã sua candidatura à presidência da Câmara. Ele é candidato de forma avulsa e vai enfrentar Marco Maia (PT-RS). Em entrevista rápida pouco antes do registro, Mabel afirmou que não há possibilidade de desistir. "Meu filho já me disse para ir até o fim, para não voltar para casa como covarde. Eu não sou covarde, vou até o fim."