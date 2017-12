Não se pode entender a política brasileira sem ACM, diz Maciel

O senador Marco Maciel (DEM-PE) afirmou, em nota divulgada nesta sexta-feira, que "não se pode entender a política brasileira nos últimos 50 anos" sem pensar na figura de Antonio Carlos Magalhães. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo "Dotado de grande faro político e enorme senso de oportunidade, ACM, como gostava de ser chamado, era antes de tudo um ente coletivo, portador a um só tempo de forte instinto de brasilidade e telúrica paixão pela Bahia", disse Maciel. "Polêmico e polemizador, defendia com enorme combatividade suas idéias, que despertavam adeptos e, em contrapartida, granjeavam aguerridos adversários", continuou. Maciel lembra que os dois estiveram juntos na carreira política e suas divergências "em alguns episódios" não afastam sua impressão de que ACM exibia qualidades como destemor e competência. "Como amigo, o seu desaparecimento nos entristece, embora esteja certo de que seu exemplo continuará a marcar a Bahia e o País, inclusive por meio de seus descendentes."