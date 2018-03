Hoje, Serra respondia a uma cobrança do líder do governo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Paulo Roberto (PMN), feita por meio do Twitter, para que se manifestasse sobre a Emenda Ibsen, que altera a divisão dos royalties do petróleo. "A maioria (dos) prefeitos capixabas desconhece legislação/cálculo sobre royalties. Tão perfumando BODE e @joseserra_ não fala (do) assunto", cobrou Roberto.