'Não podemos ser nem muito amigos, nem muito inimigos da Marta Suplicy'

Estado - Quando o PSDB definirá o seu candidato a prefeito?

Em dezembro, ou no máximo em janeiro. O (deputado Celso) Russomanno (PRB) já tem o recall da última eleição. (A senadora) Marta (Suplicy) foi prefeita e o (Fernando) Haddad está no cargo. Temos que começar a construir um nome o mais rápido possível, e essa briga no diretório municipal atrapalha muito.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa briga dói no meu coração.

Estado - Como pretende resolver essa disputa?

Essa será minha prioridade. O Zuzinha (vereador Mario Covas Neto) é o presidente do diretório, mas o problema é a executiva. Ele mandou uma chapa e outro grupo mandou outra. Vou nomear um relator e um assessor jurídico para ver o caso. Vamos antes de mais nada ver a legalidade.

Estado - Esse racha não pode contaminar a escolha interna do candidato tucano na capital em 2016?

Já está prejudicando. Essa briga pode abrir espaço para novos nomes. É capaz de chegar alguém de fora...

Estado - Quem?

Acho que chegou a vez de termos um nome novo. As opções são muitas. Além do Andrea e do José Aníbal, tem o Fernando Capez (presidente da Assembleia), que é uma liderança nova, o Floriano (Pesaro, secretário de Desenvolvimento Social). Se tiver mais de um nome vamos exigir prévias

Estado - O vereador Andrea Matarazzo precipitou-se ao apresentar seu nome com tanta antecedência?

Não vou entrar nesse mérito, mas o X da questão dessa briga interna foi a candidatura a prefeito. Sempre fui muito amigo do Zuzinha, José Aníbal e do Andrea, mas essa briga precisa parar. O diretório não pode ficar parado. Não jogarei nada para debaixo do tapete.

Estado - Acha viável o PSDB fazer uma aliança com a Marta no primeiro ou segundo turno na capital?

Como dizia Tancredo Neves: não podemos ser nem muito amigos, nem muito inimigos. Não devemos cultuar inimizades. Mas está muito claro que o PSDB terá candidato no primeiro turno na capital e também para governador em 2018. Não existe chance de apoiarmos alguém de outro de partido no primeiro turno nos dois casos.