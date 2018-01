Não podemos pensar que a eleição está ganha, diz Alencar O vice-presidente da República, José Alencar, disse hoje que o crescimento do candidato tucano à Presidência, Geraldo Alckmin, nas últimas pesquisas de intenção de voto, é mais um sinal de que o processo eleitoral só está começando agora. Reconduzido à chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como vice, Alencar afirmou que a coligação entre PT, PRB e PCdoB não pode se acomodar com os números favoráveis das pesquisas e tem de percorrer o País para conquistar votos para a reeleição do presidente. "Não podemos de forma alguma pensar que a eleição já está ganha. Nós estamos começando. Agora é pé na estrada, vamos trabalhar", disse Alencar, ao chegar à convenção regional do seu PRB no Rio, que lançou a candidatura do senador Marcelo Crivella ao governo estadual. "Minas é a terra dos minérios. Lá fala-se que eleição e mineração, só (está garantida) depois da apuração", brincou. Alencar chegou ao ginásio do Olaria Atlético Clube, na zona norte do Rio, com uma carta do presidente Lula para Crivella. Segundo o vice-presidente, Lula manifestou intenção de participar da convenção no Rio, mas foi impedido pela agenda oficial do Planalto. Apesar de o PT ter candidato ao governo estadual, o ex-deputado Vladimir Palmeira, Alencar e Crivella disseram que o presidente se comprometeu a participar da campanha do senador, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. "O presidente Lula me prometeu que vai estar conosco aqui em todos os comícios que puder", disse Crivella. Evangélicos Palmeira já declarou que não se opõe ao fato de Lula ter dois palanques no Rio, mas Crivella demonstra se aproximar cada vez mais do presidente, que também está de olho no voto evangélico fiel do senador. Alencar disse que a carta do presidente é uma prova de que Lula "abençoa" a candidatura de Crivella e leu parte da mensagem para os militantes - a maioria formada por fiéis da Universal liderados por pastores - que lotaram o ginásio do clube. Num dos trechos, o presidente faz referência ao Evangelho. Em outro, agradece o suporte que tem recebido do senador. "Quando passamos por dificuldades e crises como as que vivemos neste tempo é que sabemos com quem de fato podemos contar. E o senhor teve a grandeza de permanecer ao nosso lado nestes momentos", escreveu Lula. Nas últimas visitas do presidente ao Rio, o senador Crivella foi visto o tempo todo ao lado dele, contrastando com a ausência de Palmeira. Na convenção de hoje, o senador fez agradecimentos ao prefeito de Nova Iguaçu, o petista Lindberg Farias. Indicado como principal articulador da campanha de Lula no Estado do Rio, o nome do prefeito ilustrava faixas espalhadas pelo ginásio saudando Lula e o "governador Crivella". Crivella é o segundo colocado nas pesquisas, com 18% das intenções de voto, e se disse confiante de que a disputa estadual com o senador Sergio Cabral Filho (PMDB), que conta com o apoio do casal Garotinho, vá para o segundo turno. Palmeira amarga as últimas posições, com cerca de 2% nas pesquisas. Crivella, no entanto, sofrerá com a falta de tempo na TV. Seu recém-criado PRB só fechou alianças com os pequenos PRTB e PTN, apesar do esforço feito por emissários de Lula junto ao PL e ao PTB, e seu programa eleitoral não ultrapassará dois minutos. Cabral, que ficou com o apoio do PL e PTB e outros cinco partidos, terá cerca de oito minutos. Crivella quer compensar a deficiência com militância nas ruas e admitiu que contará com o exército evangélico, mas ressaltou que quer livrar sua campanha do estigma religioso. Pane Discursando para a platéia de evangélicos, Alencar se desculpou pelo atraso de mais de uma hora e explicou que o avião da TAM em Brasília teve uma pane antes de decolar. "Provavelmente foi Deus que nos protegeu, já que a pane aconteceu em terra", disse o vice-presidente, que passará a dispensar os aviões da Força Aérea Brasileira em atos de campanha. Depois, contou aos jornalistas que não teve medo de embarcar em outro Fokker 100 da companhia. "O homem deve viver preparado para morrer a qualquer instante e proceder como se não fosse morrer nunca", filosofou.