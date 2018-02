'Não perco tempo com isso', diz Serra sobre Chalita O governador de São Paulo, José Serra, ironizou o mal-estar entre o PSDB e o vereador Gabriel Chalita (PSB), eleito pela sigla tucana e o mais votado entre os parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo em 2008. "Não perco tempo com isso. Eu estou no Poupatempo, não no perca tempo", disse o governador após inauguração de uma unidade do Poupatempo em Jundiaí, no início da tarde desta sexta-feira.