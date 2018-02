Não parece uma onda

Não parece onda e nem efeito da tragédia aérea que vitimou o titular da chapa presidencial do PSB, Eduardo Campos.

Até porque o ex-governador ainda não tinha uma biografia capaz de fazer com que seu trágico desaparecimento o transformasse em mito político.

O crescimento de Marina sugere mais a cristalização do sentimento geral contra os partidos, do que é sintoma o êxito de sua cruzada por uma "nova política", que já fazia parte do discurso de Campos, mas que só se materializou com a ascensão da ex-senadora a candidata.

É quando o novo ganha credibilidade junto ao eleitorado que não o identificava no PSB, mas passa a considerá-lo real na voz que a legenda abrigava em segundo plano e que, a rigor, não pertence a nenhum partido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De carona, Marina passou a motorista capaz de convencer o eleitor da oportunidade de mudar hábitos e costumes, impondo uma nova forma de governar sem se privar - e nem ao País - dos quadros de excelência abrigados em outras legendas.

Por isso, o aceno do PSB para uma aliança de governo com PT e PSDB tem forte apelo junto ao eleitor desses dois partidos adversários, insatisfeitos com suas legendas.

A proposta surge como uma rede de segurança para o discurso do medo com a inexperiência gestora de Marina Silva e com a fragilidade do PSB - uma legenda média, sem parcerias capilares que possam projetar uma aliança parlamentar sólida.

Nesse caso, o argumento da oposição contra a candidata do PSB é seu maior trunfo eleitoral: não ter laços com o sistema em xeque que, por temê-la, negou-lhe a legenda com a qual concorreria contra, inclusive, o PSB.

O efeito Marina é maior que o impacto da morte de Eduardo Campos: ele reflete a demora da classe política em reagir ao gradativo e ostensivo repúdio da população às práticas políticas vigentes que, na era PT, ultrapassaram todos os limites, como mostrou o mensalão.

Eleição não se ganha de véspera, mas parece irreversível a ida de Marina ao segundo turno, restando ao PSDB esperar por uma queda ainda maior da presidente Dilma Rousseff, acossada pela economia em recessão e pelo agravamento do caso de corrupção na Petrobrás.