'Não me passa pela cabeça presidir o Senado', diz Simon

O senador Pedro Simon (PMDB-RS) afirmou nesta quinta-feira, 25, em seu discurso na tribuna, que não pretende ser presidente do Senado. Ele fez a afirmação em resposta às intervenções de dois senadores que o interromperam - Geraldo Mesquita (PMDB-AC) e Eduardo Suplicy (PT-SP). Mesquita havia dito que poderia ser interpretado como golpe o apelo feito por Simon para que o senador José Sarney se afaste da presidência da Casa. E Suplicy afirmara que Simon está em condições de ser presidente do Senado. "Vou deixar claro que não me passa pela cabeça ser presidente", reagiu Simon.

Em seu discurso, Simon havia dito que Sarney deveria se afastar da presidência "para o bem dele, da família dele, da sua história e deste Senado". Simon lembrou ter defendido a ideia antes. "Há um mês eu disse que é melhor o presidente sair do que ser obrigado a sair. Hoje eu repito: é bom que o presidente Sarney largue a presidência do Senado antes que a situação fique totalmente insustentável", argumentou.

Enquanto Simon discursava, o presidente do Senado dirigiu-se ao sentido oposto ao do Senado, para ir a uma consulta a seu oftalmologista no Centro Brasileiro de Visão (CBV). Sarney não tem agenda nesta quinta no Senado.

(Com Eugênia Lopes, de O Estado de S.Paulo)