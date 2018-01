'Não me encaminharam nada', diz Dilma, sobre Snowden

"Não acho que o governo brasileiro tem de se manifestar sobre algo de um indivíduo que não deixa claro, não dirigiu nada para nós", desabafou a presidente Dilma se esquivando de dizer se iria analisar o pedido e dizendo que não poderia "interpretar" cartas, em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Ela acrescentou que se dava completamente o direito de não se manifestar ''sobre o que não foi encaminhado''. "Vou me manifestar como? Não me encaminharam nada, não me pediram nada e mais do que isso, eu não interpreto cartas de ninguém. Não é minha missão", encerrou a presidente.