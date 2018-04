'Não' lidera apuração de plebiscito no Pará Até as 18h45 (horário de Brasília) deste domingo, o nível de abstenção no plebiscito do Pará é de quase 1/3, conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quem não compareceu à votação terá 60 dias após a realização da consulta popular para apresentar uma justificativa à Justiça Eleitoral. Até agora, 40% dos votos foram apurados, sendo que 69% se declararam contra a criação de Tapajós e 69,5% contra Carajás.