'Não houve um derrotado na convenção', diz Jereissati Depois de garantir a presidência do Instituto Teotônio Vilela (ITV) de estudos e pesquisas do PSDB - cargo pleiteado pelo ex-governador José Serra -, o ex-senador Tasso Jereissati (CE) admite que houve uma disputa interna sem precedentes no partido às vésperas da convenção nacional, mas sustenta que não houve um perdedor. Serra assumiu o comando do Conselho Político do partido. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Jereissati disse que "o dia a dia vai mostrar que não houve um derrotado na convenção, e sim um ganhador, que foi o PSDB".