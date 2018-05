Não houve interferência do governo, diz Jucá O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), rebateu as críticas de que o Banco Central (BC) tenha reduzido as taxas de juros devido à pressão política do Planalto. "Não houve interferência do governo", afirmou Jucá. "A maioria (dos diretores) entendeu que era o momento de baixar os juros com autonomia e responsabilidade. Nós apoiamos e gostamos da baixa dos juros. Infelizmente a oposição sempre tem que reclamar de alguma coisa", criticou.