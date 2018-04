Não houve abalo no governo, diz Vaccarezza sobre 2011

Vaccarezza participou hoje da reunião de coordenação no Palácio do Planalto, ao lado do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), do líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE) e dos ministros Ideli Salvatti (Relações Institucionais), Helena Chagas (Comunicação Social), Edison Lobão (Minas e Energia) e Miriam Belchior (Planejamento) e da presidente Dilma Rousseff.

"Na Câmara e no Senado, todas as questões que nós considerávamos importantes para o País foram votadas", afirmou. "A questão política foi muito positiva, o povo termina aprovando a administração da presidente Dilma de forma recorde, maior do que teve o presidente Fernando Henrique Cardoso no seu primeiro ano e até o presidente Lula, o que não é fácil. O governo (está) numa tranquilidade grande, não houve nenhum abalo."

Saída de ministros

O líder do governo na Câmara minimizou a saída de seis ministros do governo por conta de denúncias. "Troca de ministro não é crise de governo, não teve problema político, problema político teve a oposição, mas isso é um problema da oposição", respondeu.

Sobre a ingerência dos partidos no governo, alvo de reclamação pública da presidente, Vaccarezza rebateu: "É natural no regime político presidencialista termos um debate político e os partidos terem sugestões".