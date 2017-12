´Não haverá censura no encontro do PT´, diz Berzoini O presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse nesta quarta-feira que "não haverá censura" no encontro do partido marcado para o próximo fim de semana, em Salvador, quando também será comemorado o aniversário de 27 anos da legenda. Questionado sobre o documento preparado pelo ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, que tenta construir um novo campo na cúpula do partido, Berzoini respondeu: "Se pegar a retrospectiva dos 27 anos do PT, sempre houve debate. Não tem censura. Não tem veto a nenhum debate. Cada um avalia o tom que vai adotar". A versão anterior do documento de Tarso, intitulado Mensagem ao Partido, tinha um tom mais contundente e chegava a citar que a corrupção atingiu o partido. Agora, mais ameno, o documento não toca no assunto. Tarso optou por abrandar o conteúdo para ganhar mais adesões ao documento. A versão original provocou a revolta de alguns petistas, como o ex-ministro e deputado cassado José Dirceu.