'Não haverá 342 votos pelo impedimento de Temer', diz Padilha

Brasília - Na linha de frente da defesa do vice-presidente da República, Michel Temer, o ex-ministro Eliseu Padilha faz as contas e ressalta que caso seja instaurado o processo de impeachment contra o vice, não haverá apoio suficiente dentro do Congresso para afastá-lo.

Assim como o senador Romero Jucá (RR), que assumiu anteontem interinamente a presidência do PMDB, Padilha foi escalado para tirar Temer da linha de frente dos embates com o PT e o Palácio do Planalto, que se acentuaram após o rompimento do PMDB com o governo.

"A correlação de força que hoje existe dentro da Câmara dos Deputados se inverte. Hoje, quem tem que evitar que não se tenha 342 votos terá que colocar. E em tese, hoje temos mais facilidade para que não aconteça 342 votos contra o Michel. Não haverá 342 votos pelo impedimento dele. Presumo que se mate na comissão", disse Padilha ao Estado , fazendo uma referência ao número de apoio necessário para que um processo de impeachment passe pelo plenário da Câmara.

As declarações de Padilha ocorreram após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio, determinar ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que receba um pedido de impeachment do vice-presidente e envie o caso para análise de uma comissão especial a ser formada na Casa. A decisão monocrática do ministro passa a valer desde já, mas Cunha já sinalizou que irá recorrer e levar a discussão para ser decidida pelo plenário do STF.

Para Padilha, o ministro tomou a decisão de forma isolada e não contaria com o respaldo da maioria do ministro do STF. "Nós temos tranquilidade absoluta no que diz respeito ao presidente Michel. No que pese todo o respeito ao ministro Marco Aurélio, essa posição dele é uma posição isolada em relação a muitas decisões do Supremo. E o que nós contamos é que, com os recursos que venham a ser apresentados no processo, se tenha reversão", disse o peemedebista.

A expectativa dentro da cúpula do PMDB é de que a tramitação do processo, mesmo após uma decisão final pelo STF, se arraste dentro da Câmara por meio de possíveis manobras regimentais. Entre as que poderiam ser adotadas é a não indicação, por parte dos líderes, dos integrantes que deverão compor uma futura comissão especial.