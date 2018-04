''Não há razão para STF negar extradição''

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ex-chanceler brasileiro, o advogado Francisco Rezek, especialista em direito internacional, afirma que o STF deve julgar o caso e extraditar o refugiado Cesare Battisti. O STF pode concluir que a lei do refúgio é inconstitucional? Acho que o artigo 33 (que extingue o processo quando se obtém refúgio) é inconstitucional. Há um pedido de extradição da Itália com base em tratado internacional. O governo recebe o pedido, ele é preso e a competência do STF para decidir é constitucional. Ela não pode ser tirada por força de um dispositivo de lei ordinária. Se o STF concluir que o refúgio não impede o julgamento, qual é a expectativa em relação ao pedido de extradição de Battisti? Não há nenhuma razão para o STF negar a extradição. Não tenho a menor dúvida.