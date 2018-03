Não há provas concretas contra Palocci, diz Paulo Paim O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os senadores do PT debateram, em reunião durante almoço hoje, sobre as denúncias contra o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, sobre quem pairam dúvidas a respeito do aumento do patrimônio. Para eles, não existem provas concretas que confirmem as acusações. Segundo relato do senador Paulo Paim (PT-RS), a reunião teve o objetivo principal de discutir a reforma política, mas o caso Palocci também foi tema do encontro.