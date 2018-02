Não há problemas nas escolhas de Campos, diz Marina após alianças no Rio e em SP

MANAUS - Após o PSB anunciar as alianças com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) em São Paulo e com o senador Lindberg Farias (PT) no Rio, a ex-ministra Marina Silva afirmou nesta sexta-feira, 20, que "não há problemas" nas escolhas feitas pelo pré-candidato da legenda à Presidência, Eduardo Campos.

Em São Paulo, o PSB terá a prerrogativa de indicar um nome para a vice na chapa de Alckmin em sua campanha à reeleição. No caso do Rio, o partido indicou o nome do deputado Romário para a vaga no Senado na chapa do PT na disputa pelo governo do Rio.

Marina afirmou que a indicação desses nomes ficará a critério do pré-candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos (PSB).

"Será uma decisão de Eduardo. Ele ficará o responsável pela escolha, já tínhamos acertado estes pontos", afirmou Marina em Manaus, onde participou da convenção do PSB no Estado. "Não há problemas quanto as escolhas do Eduardo Campos".