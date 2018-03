'Não há perigo de eu assinar sem ler', diz Serra

Na semana passada, o PT entregou à Justiça Eleitoral documento aprovado pelo Congresso do partido com medidas polêmicas, como o controle social da mídia e a taxação de grandes fortunas. O texto não correspondia ao programa de governo de Dilma. Mesmo assim, ela rubricou, sem ler, todas as páginas do programa errado.

Na ocasião, Dilma disse que assinar sem ler poderia acontecer "com qualquer pessoa e com qualquer partido". "Não somos perfeitos, nós erramos. Não me consta que o partido adversário não erre. Até porque, em matéria de erros, acho que eles cometeram muito mais até agora", disse a petista na quarta-feira.