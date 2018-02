'Não há hipótese de palanque duplo para Dilma no Rio', diz presidente do PMDB fluminense

Por que o PMDB não admite que o PT lance um candidato ao governo do Rio?

É natural que o PT coloque seu nome. O partido já assumiu o governo por nove meses com a Benedita (da Silva). E foram nove meses desastrosos para o Rio, com invasão de presídio, com o Fernandinho Beira-Mar matando gente... Os governos do Sérgio Cabral (PMDB) recuperaram a pujança do Rio, e agora nós queremos a isonomia: apoiamos Dilma em 2010 por entendermos que ela representaria a continuidade de dois governos aprovados pela população, e agora esperamos que o PT apoie a continuidade do governo Sérgio Cabral.

Caso o PT lance um nome próprio ao governo, o candidato do PMDB, Luiz Fernando Pezão, não receberá Dilma em seu palanque?

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para nós do PMDB, não há hipótese de palanque duplo para a presidente Dilma no Rio. Não haverá mais de um partido da base aliada, com candidatos diferentes, apoiando o mesmo candidato à Presidência. Nós defendemos o apoio a Dilma, mas queremos a reciprocidade. Não sendo possível, cada um toca sua vida. Romper a parceria não vai nos caber – esse movimento depende de gestos do PT.

A direção nacional do PMDB pede que os Estados façam campanha para Dilma, independentemente da composição dos palanques regionais. O Rio não vai atender a esse pedido?

Nem Michel Temer (presidente de honra do PMDB) nem Valdir Raupp (presidente da sigla) têm força para dizer o que o PMDB do Rio vai fazer ou deixar de fazer. Não vai haver tratoraço. O que o Michel e o Raupp têm que fazer é exigir isonomia onde o PMDB for majoritário.

O PMDB fluminense não teme ficar isolado diante desse movimento de concertação com o PT?

A Dilma não corre o risco de perder só 1 ou 2 milhões de votos no Rio, sem o apoio do PMDB. O pior é que isso tem reflexo no Brasil inteiro: quando tocar o tambor de que o PMDB do rio, unificado, está contra a presidenta, outros Estados vão se rebelar.