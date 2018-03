Não há 'fadiga' do governo tucano em SP, avalia Gontijo

No cenário mais favorável, o ex-governador tem 53% das intenções de voto, o que poderia lhe garantir a eleição no primeiro turno. Neste cenário, o senador Aloizio Mercadante (PT) aparece em segundo lugar, com 13%; o deputado federal Celso Russomano (PP), com 10%; o consultor Fabio Feldmann (PV), com 3% e o deputado federal Ivan Valente (PSOL), com 1%. Quando confrontado com o senador Eduardo Suplicy (PT), que teria 19% das intenções de voto, Alckmin lideraria com 49%.

Para Gontijo, a pesquisa também reflete o bom índice de avaliação do governo José Serra, que segundo o Datafolha, é aprovado por 55% dos eleitores do Estado.