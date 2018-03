Não há disputa entre STF e Polícia Federal, diz Jobim O ministro da Defesa, Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou hoje que não há disputa entre a Polícia Federal (PF) e a corte em relação à Operação Satiagraha, em que a PF prendeu o sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito paulistano Celso Pitta, além de vários outros suspeitos de envolvimento em um suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. "Não há disputa (entre PF e STF). Faz parte da normalidade do processo democrático", disse o ministro. A um pedido da imprensa para avaliar a decisão do presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, de conceder duas vezes habeas-corpus libertando Daniel Dantas, o ministro Jobim respondeu: "O habeas-corpus é uma garantia constitucional. O que o Judiciário decide está decidido".