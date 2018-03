Não há debandada de prefeitos para o PSD, diz Alckmin

RIBEIRÃO PRETO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 2, que duvida de uma debandada de prefeitos paulistas do PSDB e do DEM para o recém criado PSD, como já ocorreu com vereadores e deputados. "Não há debandada de prefeitos e não acredito que nenhum vá sair", afirmou o governador, que participou no início da tarde na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior do Estado.

Alckmin desconversou quando foi indagado sobre o teor da conversa que teve ontem com o senador Aécio Neves (PSDB-MG), em São Paulo, durante o evento das centrais sindicais para comemorar o Dia do Trabalho. Segundo ele, foi apenas um encontro casual. "Não houve nada especial", explicou.

No evento de hoje, Alckmin assinou um projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa para cessão de área de 212 hectares que pertence ao Estado para os organizadores da Agrishow por 30 anos. Até então, a renovação da concessão era feita a cada cinco anos.