Não há conversa com o PMDB, diz Chinaglia sobre disputa à presidência da Câmara

Brasília - Em meio às negociações parar construir a candidatura para disputar a presidência da Câmara, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) diz que ainda não procurou nem foi procurado por representantes do PMDB, principal aliado no âmbito federal.

O petista tenta angariar apoio dos demais partidos da base aliada e de opositores para tentar formar uma maioria contra a candidatura do líder do PMDB na Casa, Eduardo Cunha (RJ). O peemedebista lançou o nome na disputa pela presidência da Câmara no último dia 2 de dezembro e tem sinalizado que não pretende se comprometer com o PT para um possível rodízio entre as duas legendas.

"Não há conversa com o PMDB. O que tem agora são os partidos sendo contatados e alguns estão apoiando o Eduardo. Essas conversas com o PMDB não existem", afirmou Chinaglia ao Broadcast Político. Questionado se o vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel Temer, procurou-o para negociar um acordo, o petista respondeu: "Não me procurou, nem por terceiros".

A disputa pela presidência da Câmara deve ocorrer logo após o recesso parlamentar, no início de fevereiro de 2015.