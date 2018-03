Não há condicionamento para votar o mínimo, diz Costa O líder do PT no Senado, Humberto Costa, negou qualquer tipo de ligação entre a decisão do senador Paulo Paim de aprovar o salário mínimo de R$ 545 e a iniciativa do governo de mudar o fator previdenciário, que condiciona as aposentadorias do INSS à idade e ao tempo de contribuição.