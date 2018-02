Não há ato secreto ligado a Simon, afirma assessoria A assessoria de imprensa do senador Pedro Simon (PMDB-RS) divulgou nota afirmando que "não existe nenhum ato secreto do Senado" envolvendo o nome do parlamentar. Afirma ainda o texto da assessoria que a única referência a Pedro Simon que consta da lista mencionada pelo jornal O Estado de S. Paulo "é sua indicação, pela Presidência do Senado, para composição da Comissão encarregada das comemorações dos 180 anos da instituição."