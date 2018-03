'Não há alternativa', diz Temer sobre mínimo de R$ 545 O vice-presidente da República, Michel Temer, defendeu hoje a aprovação do salário mínimo de R$ 545. "Não há outra alternativa. Cada real a mais corresponde a R$ 287 milhões a mais no orçamento", afirmou ele, ao chegar à Câmara para um debate com a bancada do PMDB sobre reforma política.