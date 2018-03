'Não existe transporte gratuito', diz ministro O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues disse hoje que a utilização de parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para subsidiar o transporte público não parece algo "absurdo", mas essa possibilidade precisaria ser bem estudada antes de colocada em prática. "Não existe transporte gratuito, alguém tem de pagar", comentou a jornalistas após a cerimônia de abertura do 28º International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT), em São Paulo.