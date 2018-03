Não existe lulismo nem dilmismo, diz presidente do PT O presidente do PT, José Eduardo Dutra, condenou a recente onda de comparações entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que não existe "lulismo nem dilmismo". Na solenidade de comemoração dos 31 anos do PT, que reconduzirá Lula à presidência de honra do partido, ele afirmou que existe "o legado de Lula" e a futura herança de Dilma.