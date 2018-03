Não existe instabilidade na Venezuela, diz Marco Aurélio Garcia O assessor internacional da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, afirmou nesta segunda-feira que o Planalto não vê instabilidade e nem desrespeito à Constituição venezuelana nos planos do governo do país de adiar a posse de Hugo Chávez, marcada para quinta-feira , até que se confirme a incapacidade permanente ou não do presidente reeleito.