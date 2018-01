'Não existe crise econômica no Brasil', diz Temer em Hamburgo

HAMBURGO - O presidente Michel Temer negou que exista crise econômica no País nesta sexta-feira, 7, ao chegar ao hotel Le Meridien, em Hamburgo, para participar da reunião da cúpula de líderes das 20 maiores economias do mundo, o G-20. "Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados", disse.

Quando os jornalistas que o aguardavam na frente do hotel às 6 horas da manhã no horário local (1 hora de Brasília) reforçaram a pergunta sobre o desempenho da atividade, questionando se não existia realmente uma crise econômica no País, Temer enfatizou: "Não, não. Pode levantar os dados e você verá que estamos crescendo no emprego, estamos crescendo na indústria, estamos crescendo no agronegócio. Lá não existe crise econômica", disse.

Quando perguntado sobre se a crise política atrapalhava o andamento da economia, o presidente já estava se dirigindo para dentro do hotel, mas virou o rosto para os jornalistas e disse "não", reforçando a negativa com o dedo.

Ao chegar ao local, Temer disse que estava preparado para participar da reunião dos Brics (reunião dos emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que, segundo ele, visa ao desenvolvimento dos cinco países. "E de alguma maneira participar desta grande reunião, que é o G-20. Certamente, alguns temas fundamentais para os países componentes do grupo serão debatidos, entre eles, o meio ambiente."

Por volta das 10h30 da manhã (5h30 em Brasília), Temer chegou ao centro de eventos onde começa a reunião do G-20. Ele foi recebido pela chanceler alemã Angela Merkel, anfitriã do encontro, assim como os demais líderes mundiais que chegavam ao local. Nas ruas, a polícia contém manifestantes que tentam impedir o acesso à região.