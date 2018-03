'Não estudei o mensalão', diz Barroso em sabatina BRASÍLIA - O advogado Luís Roberto Barroso repetiu nesta quarta-feira, 5, que gostaria de participar do julgamento do mensalão, mas evitou se posicionar sobre os pontos do processo. Barroso preferiu ser reticente e admitiu que não estudou o mensalão. Ele foi indicado para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) pela presidente Dilma Rousseff