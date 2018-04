''Não entreguei ponto nenhum. Estou animada'' A quatro dias da eleição, a petista Marta Suplicy disse ontem que não entregou os pontos. Argumentando que só desistirá quando as urnas forem abertas, ela ironizou o entusiasmo do rival Gilberto Kassab (DEM). "A urna não foi aberta. Salto alto é ruim. Cuidado Kassab!" Na última pesquisa Ibope, encomendada pelo Estado e pela TV Globo, Marta teve 36%, ante 53% do prefeito. Apesar da desvantagem, a petista disse estar otimista. "Não entreguei ponto nenhum. Estou muito animada."