'Não é prudente antecipar qualquer decisão', diz Renan sobre processo de impeachment de Dilma

BRASÍLIA - O presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta quarta-feira, 2, que "não é prudente antecipar qualquer posição" sobre o processo de impeachment aberto hoje pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), contra a presidente Dilma Rousseff.

Para Renan, "os fatos não estão instruídos". Ele afirmou ainda não conhecer o que o processo contém. "Dependendo do que acontecerá na Câmara, virá ou não para o Senado", disse.

Mais cedo, Renan deixou a sessão do Congresso Nacional nesta quarta sem comentar a deflagração do processo de impeachment de Dilma. Visivelmente constrangido, Renan caminhou do Salão Verde, na Câmara, até a presidência do Senado sem responder aos questionamentos da imprensa.

Recesso. O presidente disse também que ainda não há decisão sobre o cancelamento do recesso parlamentar, marcado para o próximo dia 17. "Não tenho resposta sobre o recesso", finalizou.