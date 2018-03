Não é preciso expor Lula na campanha de BH, diz Aécio

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta quarta-feira, 23, que quer preservar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não "há menor necessidade" de expô-lo na campanha para a prefeitura de Belo Horizonte. Em recente visita a Itajubá, o presidente disse que tinha vontade de participar de um comício do candidato do PSB, Márcio Lacerda, que tem como vice o petista Roberto Carvalho e é apoiado por Aécio e pelo prefeito da capital, Fernando Pimentel (PT). Veja também: Calendário eleitoral Veja as regras para as eleições municipais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Ao visitar as obras do futuro Centro Administrativo do Estado, Aécio minimizou a informação de que Lula vai participar, no primeiro turno, apenas das campanhas dos ex-ministros petistas Marta Suplicy, em São Paulo, e Luiz Marinho, em São Bernardo do Campo (SP). "Ele já deu sua declaração espontaneamente. No que depender de mim, eu quero é preservá-lo, não há menor necessidade de expor mais ainda o presidente. Ele fará o que achar mais adequado", afirmou. "Nós conduziremos aqui em Minas a nossa campanha, o seu apoio (de Lula) foi muito bem-vindo e já é algo claro. Agora, daqui para diante é o candidato que tem que fazer campanha, percorrer as ruas da cidade." A manifestação do presidente, ladeado por Aécio e Pimentel, irritou os outros candidatos de partidos aliados ao Palácio do Planalto, que cobraram isenção de Lula na campanha de Belo Horizonte. A declaração indicando que pensava em subir no palanque de Lacerda também já provocou reações dentro do próprio governo. O vice-presidente José Alencar - que apóia a candidata do PCdoB, Jô Moraes - e o ministro das Comunicações, Hélio Costa - engajado na campanha de Leonardo Quintão (PMDB) - demonstraram insatisfação. Alencar deixou claro que não pretende participar de atos de campanha, lembrando a "recomendação tácita da Presidência da República". Costa, por sua vez, afirmou que a eventual participação do presidente na campanha de Lacerda seria uma "afronta" ao PMDB e outros partidos aliados envolvidos na disputa. Pesquisa Na pesquisa Ibope divulgada no fim de semana, Jô Moraes lidera a disputa com 17% da preferência do eleitorado, seguida por Quintão (PMDB), com 14%. Lacerda aparece em terceiro, com 8%. A pesquisa está registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte sob o nº 46239/2008. Também estão na disputa na capital mineira Andre Antonio Alves (PTdoB), Gustavo Valadares (DEM), Jorge Periquito (PRTB), Pedro Paulo de Abreu Pinheiro (PCO), Sergio Miranda (PDT), Vanessa Portugal (PSTU).