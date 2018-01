Não devemos nos impressionar com a saída de partidos da base, diz Temer

Brasília - Após perder dois partidos da base aliada, o articulador político do governo, o vice-presidente Michel Temer, fez mais um apelo e disse que o governo não vai se impressionar com o "o dia de ontem e nem o de hoje". "Nós vamos continuar dialogando, não vamos nos impressionar com dia de ontem, com dia de hoje, mas o alerta era indispensável".

Após a retirada do PDT da base aliada do governo e o anúncio do PTB de que votará contra o governo, Temer reconheceu que o Planalto leva em conta as considerações dos partidos. "O governo leva em conta essas considerações, nós temos que ter tranquilidade para harmonizar toda a base governativa e, mais do que harmonizar a base, haver uma preocupação com o país", frisou.

Sobre o PTB, Temer disse que o partido declarou independência e que isso significa que "votarão de acordo com suas convicções, o que, de alguma maneira, já vinham fazendo".

Em relação ao PDT, o vice-presidente lembrou que o partido votou contra o governo nas medidas provisórias do ajuste fiscal. "Muito atento às suas convicções, quando se verificaram as medidas provisórias, por exemplo, a do seguro desemprego, os parlamentares do PDT vieram a mim e disseram que não podiam votar, que iam votar contra", finalizou.