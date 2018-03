'Não descerei a esse nível', avisa Dilma A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, afirmou que considera "impensável que uma eleição presidencial em 2010 desça a esse nível". A afirmação, em resposta aos ataques do candidato a vice-presidente na chapa de José Serra (PSDB), Índio da Costa (DEM), foi feita aos jornalistas em Brasília, no encerramento do evento em que o PSB entregou a ela as propostas para um programa de governo. "Eu não descerei a esse nível. Não há quem me faça descer a esse nível", frisou a candidata.