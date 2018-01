Não consegui 'desencarnar' da Presidência, admite Lula

Lula, que participou no final da noite de ontem do Congresso Nacional de Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores (CUT) , afirmou que ainda não conseguiu "desencarnar" da Presidência da República. "Eu ainda não desencarnei totalmente do meu mandato de presidente, não é uma tarefa fácil", admitiu. Durante seus 55 minutos de discurso, o ex-presidente disse que está com "uma comichão", uma vontade forte de voltar a viajar e fazer caravanas pelo País. "Eu estou com vontade de tudo, mas tenho que me controlar. Só com autocontrole vou conseguir desencarnar", brincou.

Ao descrever seu governo como o que "mais" interagiu com os movimentos sociais, Lula disse que em nenhum outro País um presidente esteve tão disponível para ouvir a sociedade. "Duvido que na história da humanidade - eu costuma dizer nunca antes na história do Brasil - tenha havido um governo que tenha exercitado a democracia com tanta plenitude como exercemos. Nenhum segmento da sociedade deixou de ser ouvido", gabou-se. Lula admitiu também que o termo "nunca antes" era usado para afrontar a oposição. "Era para provocá-los, para dizer que ''nunca antes'' eles não fizeram nada."