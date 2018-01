'Não acredito em debandada do PSDB', diz Tasso

O presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati (CE), disse não acreditar que a decisão da comissão executiva do partido de permanecer no governo Temer possa gerar uma debandada de parlamentares.

"O partido ficou unido, todos se comprometeram a seguir a orientação. Não acredito em debandada, a decisão foi ponderada. Nenhum deputado durante a reunião falou de sair do partido", afirmou. De acordo com o senador, o PSDB permanece em monitoramento diário. "Todos os dias vamos observar os acontecimentos", afirmou.

Tasso afirmou que a convenção nacional do PSDB será antecipada. A data, a ser definida em reunião da executiva na próxima semana, depende dos compromissos do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente licenciado do partido.

Nesta segunda-feira, porém, o presidente interino da sigla reconheceu que há uma incoerência no fato de o partido ter decidido, ao mesmo tempo, se manter na base aliada do governo Michel Temer e recorrer contra a absolvição do peemedebista pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Com certeza existe uma incoerência nisso, mas é a incoerência que a história nos colocou", afirmou em entrevista coletiva após a reunião dos tucanos.

Ele negou que o PSDB tenha decidido permanecer na base aliada do presidente Michel Temer em razão de chantagem do PMDB.