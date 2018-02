'Não acredite em boatos', diz Rui Falcão no twitter O presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão, comentou, nesta terça-feira, 21, a onda de boatos sobre o fim do programa Bolsa Família que gerou uma investigação da Polícia Federal. No Twitter, o líder petista pediu para que os beneficiários não se deixem levar por notícias falsas. "Não acredite em boatos. A boataria prejudica o povo e o País!", escreveu Falcão. O deputado também deve publicar no site do partido um vídeo comentando o assunto.