Nanicos de SP defendem via rápida para Saúde Ao analisar a rede pública de saúde municipal, os candidatos Soninha Francine (PPS) e Paulinho da Força (PDT) não poupam críticas à longa fila de espera para receber atendimento. Para os postulantes à sucessão do prefeito Gilberto Kassab (PSD), é preciso adotar uma espécie de via rápida para melhorar as condições do serviço.