Namoro de Roseana com PV ainda está verde O namoro da pré-candidata do PFL à Presidência da República, a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, com o PV pode dividir ainda mais, nas eleições nacionais de 2002, os verdes - que, curiosamente, podem ter dois candidatos ao cargo. O presidente do PV fluminense, André Corrêa, disse nesta quinta-feira que a tendência do partido no primeiro turno é lançar candidatura própria, embora seus palanques também possam ser franqueados ao postulante do PSB a presidente, o governador Anthony Garotinho. Secretário de Meio Ambiente do Estado, Corrêa considerou ?difícil? que o PV fique com a pefelista. ?Gostaria que o partido apoiasse Garotinho, mas tendemos, no primeiro turno, a ter candidato próprio?, declarou. O partido analisa a possibilidade de lançar como candidatos à Presidência o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, João Pinheiro Pedro, ou a professora Aspásia Camargo. Segundo Corrêa, o PV constituiu uma comissão eleitoral para conduzir as conversas com outras agremiações. Nos próximos 15 dias, o partido deve encontrar-se com Garotinho. O pré-candidato do PSDB, José Serra, também manifestou interesse em conversar, disse o secretário estadual. Na noite da última terça-feira, Roseana jantou na casa do compositor Gilberto Gil, filiado ao PV, com o secretário municipal de Urbanismo, Alfredo Sirkis, também verde, e o prefeito do Rio, Cesar Maia (PFL). Corrêa e Sirkis são adversários: o secretário estadual é ligado a Garotinho, e o municipal, a Maia. O encontro aconteceu a pedido de Roseana. O próprio Gil informou, por intermédio de sua assessoria de imprensa, que apenas ouviu o que a governadora tinha a dizer. Corrêa ressaltou que a participação de Sirkis no governo municipal é ?pessoal? e disse que o secretário municipal pode conversar ?com quem quiser?. ?Um dos motivos da divergência com Sirkis é que defendo que o PV tenha uma lógica de poder?, disse Corrêa, que é pré-candidato a governador. ?Até então, o partido funcionava com a lógica de uma ONG (organização não-governamental).? Com cerca de 15 mil filiados, 13 prefeituras e um deputado federal (Clóvis Volpi, de São Paulo), a legenda quer lançar chapas completas para deputado federal e estadual na maioria das 25 unidades da Federação em que está organizada. A meta é eleger de cinco a oito deputados federais. Cauteloso, Maia afirmou que o PFL não conversou com ninguém. ?Foi basicamente um bate-papo de amigos sobre temas de hoje, inclusive meio-ambiente.? Genérico, o prefeito pefelista afirmou que houve ?uma troca geral de idéias sobre o momento que o Brasil vive? e não quis dizer se a conversa poderá resultar numa aliança. Afinado, Sirkis afirmou o mesmo, por intermédio de sua assessoria. De acordo com o secretário municipal, a conversa versou sobre política nacional e internacional e não uma articulação partidária.