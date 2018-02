Namorada do filho de Gim Argello pede exoneração Mariana Naoum dos Santos, namorada de Jorge Argello Júnior, filho mais velho de Gim Argello (PTB-DF), pediu exoneração do cargo que ocupava no gabinete do senador. A informação foi confirmada hoje pela assessoria do parlamentar. Ela é filha de um empresário famoso de Brasília, foi nomeada assessora parlamentar em 2008 e recebia cerca de R$ 6 mil, conforme denúncia veiculada na semana passada pela revista Época. A nomeação contraria súmula editada em outubro de 2008 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu a contratação de parentes nas três esferas do poder público.