Namorada de PC Farias foi assassinada, diz médico-legista

MACEIÓ - O médico-legista Daniel Muñoz contestou a tese de suicídio e afirmou que a namorada de Paulo César Farias, Suzana Marcolino, morreu assassinada. Em seu depoimento, nesta quinta-feira, 9, durante o julgamento dos quatro réus acusados de envolvimento na morte do casal Muñoz repetiu a versão do perito Domingos Tochetto, com quem trabalhou na revisão das provas técnicas do crime feitas pela perícia alagoana.

Segundo Muñoz, Suzana morreu em posição de defesa, o que descartaria o suicídio, como sugere o laudo oficial da perícia feita na época do crime. O legista baseia sua tese na quantidade de resíduos de pólvora encontrada na palma da mão de Suzana. Para ele, caso ela tivesse cometido suicídio, os resíduos ficariam em maior quantidade entre o indicador e polegar. "O local onde os resíduos estão indica que ela estava com a arma entre as mãos, como se quisesse se defender do tiro", explicou.

O perito Domingos Tochetto também questionou o resultado da perícia. Na época do crime, eles foram convidados pela Justiça alagoana para fazer uma revisão das provas técnicas feitas pela perícia do Estado. O médico-legista disse ainda que a distância entre o revólver e o corpo - de três centímetros - leva à hipótese de homicídio.

"O suicida quer morrer, mas não quer sofrer. Então ele encosta a arma no corpo, para ter certeza de que não vai sofrer", contou. O legista questionou também o fato de a arma usada no crime não ter impressões digitais. Em testes balísticos feitos por ele com 20 pessoas indicaram que todas deixaram suas impressões na arma. "O revólver utilizado no crime não tinha nem mancha de sangue nem impressões digitais, numa clara evidência que alguém limpou a arma", ressaltou. "Isso leva a hipótese de que Suzana Marcolino foi assassinada."

Nessa quarta-feira, o médico-legista Fortunato Badan Palhares repetiu a tese de crime passional, a mesma defendida pela polícia alagoana. Badan utilizou uma série de slides com imagens dos corpos do casal - inclusive dos exames cadavéricos - para tentar mostrar que Suzana matou o ex-tesoureiro e se matou.

O Ministério Público, no entanto, considera o caso como "queima de arquivo" e acusa os policiais militares Reinaldo Correia de Lima Filho, Adeildo Costa dos Santos, Josemar Faustino dos Santos e José Geraldo da Silva de omissão na morte do casal, já que trabalhavam como seguranças de PC Farias e não impediram o crime. O empresário foi tesoureiro da campanha de Fernando Collor (PTB), era réu em processos por crimes financeiros e foi o centro das denúncias de corrupção que resultaram no impeachment de Collor.