Nahas só recorrerá de prisão depois que PF ouvir acusados

O advogado do megainvestidor Naji Nahas, Sérgio Rosenthal, afirmou nesta quarta-feira, 9, ao sair da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, que só vai entrar com recurso pedindo a soltura de seu cliente depois que todas as pessoas presas na Operação Satiagraha. Forem ouvidos no inquérito que apura os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de dividas e formação de quadrilha. Nahas foi preso na terça-feira, em São Paulo. Ele é acusado de liderar uma das duas organizações acusadas de envolvimento nesses crimes. O outra, segundo a PF, é comandada pelo banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity, detido nessa terça-feira no Rio de Janeiro e transferido para São Paulo. O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta também está entre as pessoas presas pela Polícia Federal. Rosenthal informou conversou com Nahas. De acordo com ele, seu cliente está bem e ciente de seus direitos. "Lamentamos, mais uma vez, porque entendemos ser desnecessária a prisão temporária (de Najas). Bastaria que fosse convocado e ele estaria aqui à disposição da autoridade (policial)." Ele espera que Nahas seja ouvido o mais breve possível e, logo em seguida, posto em liberdade. "Há uma série de suposições feitas contra ele, mas nós não tivemos acesso aos autos", reclamou o advogado.