Nacional do 'Estadão' estréia serviço no Twitter; siga

O estadao.com.br estreia nesta segunda-feira, 5, seu perfil da editoria de Nacional no Twitter. A partir de agora, a ferramenta de micro-blogging será utilizada para dar agilidade a cobertura dos mais importantes assuntos da política do Brasil, além de repercutir o que os políticos e seus partidos escrevem e assuntos relacionados à imagem do Brasil nos principais veículos de comunicação do mundo.

Para a estreia desta segunda, o repórter de política do estadao.com.br, Rodrigo Alvares, acompanhou a gravação do programa Roda Viva, da TV Cultura, com a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB).

Recentemente, o Twitter passou a ser utilizado por governadores, deputados e vereadores de todo o País para divulgar suas ações e opiniões. A Nacional no Twitter aproveitará para repercutir essas declarações, que prometem se acentuar com a aproximação da corrida eleitoral, e difundir informações de interesse para o acompanhamento da disputa.

Para seguir a editoria no Twitter, acesse http://www.twitter.com/nacional_estado