Na véspera de depoimento, Lula participa de congresso da Contag em Brasília

BRASÍLIA - Na véspera de prestar depoimento como réu na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na noite desta segunda-feira, 13, de um congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) em Brasília.

O evento é o 12.º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares e, além do ex-presidente, contará com a participação do secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Leonardo Ulrich Steiner, dos presidentes das centrais sindicais CUT e CTB e de parlamentares. Lula foi anunciado como a personalidade principal do encontro e deve discursar na abertura política do evento.

Na terça-feira, 14, às 10h, o ex-presidente será ouvido sobre suposta tentativa de obstrução às investigações da Lava Jato na sede da Justiça Federal de Brasília.

São réus nesta ação, além de Lula, o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente, o ex-senador Delcídio Amaral (sem partido-MS), o banqueiro André Santos Esteves, Diogo Ferreira Rodriguez, ex-assessor de Delcídio, o advogado Edson Siqueira Ribeiro Filho, e o filho de Bumlai, Maurício Barros Bumlai. Todos são acusados de "agirem irregularmente para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato".