Na véspera da votação, Temer se encontra com indecisos e favoráveis à denúncia

BRASÍLIA - Na véspera da votação no plenário da Câmara, o presidente Michel Temer faz uma romaria em busca de votos de parlamentares para derrubar a denúncia de corrupção passiva na quarta-feira, 2, na Câmara. Após reuniões com dezenas de deputados, Temer encerra o dia com um jantar na casa do vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho (PMDB-MG). Segundo o parlamentar, encontro terá a presença de aproximadamente 80 deputados.

Na ofensiva da reta final, Temer compareceu a dois almoços, se encontrou à tarde com a bancada feminina, do Maranhão e 'do boi', e à noite, após o jantar na casa de Ramalho, ainda pode aparecer de última hora em um jantar na casa do líder do DEM, deputado Efraim Filho (DEM-PB).

Confiante da vitória, Temer se encontrou com indecisos e mesmo favoráveis à aceitação. A estratégia do governo é garantir o quórum de 342 parlamentares para que a votação aconteça na quarta-feira mesmo. Nesta ofensiva para garantir os votos, o presidente se encontrou mais cedo com o deputado Laudívio Carvalho (SD-MG), mas na saída deu declarações de que não havia mudado de opinião e continuaria a votar contra o presidente.

Pela manhã, Temer se encontrou com parlamentares do Maranhão: José Reinaldo (PSB-MA), Aluisio Mendes (PODE), Hildo Rocha (PMDB), Junior Marreca (PEN) e Juscelino Filho (DEM) . No grupo, o primeiro não quis responder ao Placar do Estado e o segundo é abertamente favorável. O deputado da oposição Rubens Pereira Junior (PCdoB), que é favorável à denúncia, também marcou presença no encontro, além do cearense Aníbal Gomes (PMDB-CE). Em seguida, se reuniu com os deputados Paulinho da Força (SP) e Aureo Lídio Moreira (RJ), ambos indecisos do Solidariedade.

O primeiro almoço do presidente, nesta terça-feira, foi com a Frente Parlamentar Agropecuária, mais conhecida como 'bancada do boi'. O Estado mostrou em reportagem de domingo, 30, que 80% dos 213 deputados que não declararam publicamente como vão votar ao Placar do Estado pertecem a pelo menos uma das bancadas “BBB” (Boi, Bala e Bíblia), que se organizam para defender temas ligados ao agronegócio, à segurança pública e à religião.

O segundo almoço em que Temer compareceu foi na casa do deputado Heráclito Fortes (PSB-PI), que dava uma festa para comemorar seu aniversário.

A agenda oficial indicou ainda, inicialmente, um encontro com outro favorável à denúncia, o deputado Jaime Martins (PSD-MG) às 17h. No entanto, em uma atualização, o encontro com Martins e também uma reunião com o governador de Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), foram retirados. O Planalto não soube informar o motivo da alteração.

No começo da noite, a bancada do Podemos foi recebida pelo presidente. Mais dois deputados do grupo se dizem favoráveis a denúncia: Dr. Sinval Malheiros (PODE-SP) e Aluisio Mendes (PODE-MA).

O último compromisso previsto era com o deputado Paulo Feijó (PR-RJ). Apesar disso, interlocutores do presidente confirmam que ele deve ir a um jantar na casa do deputado Fabio Ramalho (PMDB-MG), em mais um aceno aos parlamentares.