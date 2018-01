Na UFPA, professores faltam mais que alunos Nem metade dos mais de 22 mil alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) e menos de um terço dos professores têm comparecido às aulas desde o último dia 2, quando foi retomado o período letivo interrompido pelos mais de cem dias de greve dos docentes. A ausência maior de professores, porém, está provocando críticas dos estudantes. "Eles ficaram parados mais de três meses e ainda faltam quando maior é a nossa necessidade de reposição das aulas", afirmou a estudante Ana Cristina Dias Ferreira. O diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca), Mauro Magalhães, justificou que o ritmo é sempre lento na primeira semana de retorno das atividades. Os cursos onde tem sido maior a freqüência de professores sãos os de Direito, Medicina e Biologia. Os estudantes que faltaram hoje perderam aula. No Curso de Letras, vários alunos reclamavam do tempo perdido e do dinheiro gasto com passagem de ônibus. "Nada explica a ausência dos professores. Perdemos a metade do ano e ainda somos obrigados a aturar mais esse atraso", atacou Vandicleide Assunção.