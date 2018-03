Na TV, Serra diz que lança candidatura em abril

"Em quantos dias o senhor deve lançar a candidatura?", perguntou o apresentador. "No começo de abril", disse Serra. "Tá definido, então?", questionou Datena. "Tá," garantiu Serra.

Com pose de candidato, Serra beijou crianças que visitavam Palácio dos Bandeirantes, onde a entrevista foi realizada, ao que Datena comentou: "Quem beija criança é candidato".

O governador rebateu as críticas de que estaria demorando demais para assumir a intenção de disputar a Presidência. "Ainda é muito cedo e aí você prejudica o trabalho que está fazendo, que no meu caso é o trabalho de governador".

Em outro ponto da entrevista, Serra atribuiu a ascensão da pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, nas pesquisas eleitorais à exposição da ministra na mídia, mas ressaltou que a campanha eleitoral só vai acelerar depois da Copa do Mundo. "É quando a população começa a ficar ligada e a fazer um juízo mais pessoal dos candidatos, aí a gente vai ver o que acontece. Por enquanto, meu nome aparece na frente, mas é pesquisa. Pesquisa é uma fotografia do momento, não é a dinâmica daquilo que acontece", comentou.